¡Programese! Estos son los partidazos del fin de semana

Se juega una nueva jornada en las principales ligas de Europa y el mundo y como cada fin de semana, hay partidos que prometen llevarse todas las miradas.

El sábado 5 de septiembre, Athletic de Bilbao recibe a Atlético de Madrid a las 9:15 de la mañana con el ingrediente de la situación de Julián Álvarez y saber si hará parte del juego; por la Serie A italiana, Inter de Milán, que ha ganado sus dos primeros partidos, jugará como local ante Napoli a las 11 de la mañana.

El domingo 6, por la Premier League, Manchester United visita a Everton a las 8:00 a.m., en uno de los partidos más tradicionales de Inglaterra; a las 10:30 a.m., Arsenal y Chelsea protagonizarán el clásico de Londres y uno de los mejores partidos del fin de semana; a la 1:45 de la tarde se juega un clásico de gigantes italianos: Juventus, de Jhon Lucumí, vs. Milán.

Partidos de los jugadores colombianos

Cada vez son más los jugadores colombianos que emigran al fútbol internacional y cada fin de semana son noticia por sus buenas actuaciones. El sábado 5 podría ser el debut de Daniel Muñoz en el Nottingham Forest en el partido vs. Tottenham y el Crystal Palace de Jefferson Lerma juega a las 9:00 a. m., por la Premier League.

Luis Díaz, habitual titular del Bayern Múnich, buscará aumentar su cuota goleadora vs. Schalke 04 a las 11:30 a. m. y Boca Juniors de Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán a las 2:30 de la tarde contra Gimnasia de Mendoza en condición de visitante.

Como ‘bonus’, el domingo 6 se juega el clásico Rosario Central vs. Newell’s; uno de los partidos más calientes del fútbol argentino y sudamericano.

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Destacados del Fútbol Profesional Colombiano

Aunque en esta fecha del FPC no hay enfrentamientos directos entre los equipos más ganadores del país, hay partidos con detalles especiales en los que los hinchas pondrán la atención, especialmente por el debut de los entrenadores. El sábado 5, Junior, con Sebastián Viera como nuevo entrenador, recibe a Jaguares a las 8:30 p.m. y el domingo 6, en el estadio de Palmaseca, Millonarios, con el regreso de Alberto Gamero, se enfrenta a Pereira, que busca sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.