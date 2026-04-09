"Comunicado oficial": el actor Francisco Bolívar se pronunció tras los videos que generaron preocupación

En los últimos días, el actor Francisco Bolívar, que hizo parte de la producción 'Pandillas, Guerra y Paz', volvió a generar preocupación entre los internautas tras publicar un video en su cuenta de Instagram.

En la grabación, la estrella de la actuación apareció diciendo que tenía paranoia y, además, hubo una toma en la que se mostró llorando.

Por lo tanto, varios de sus seguidores comentaron que no lo veían bien y el actor Fabián Ríos pidió que no lo juzgaran debido a que nadie tiene claridad de las batallas internas que otra persona está viviendo.

Además, luego del revuelo en las redes sociales, el actor Francisco Bolívar emitió un nuevo pronunciamiento.

Así reapareció Francisco Bolívar en las redes sociales tras los videos que generaron preocupación

En las últimas horas, Francisco Bolívar publicó una historia en la que dijo que había un comunicado oficial y embebió un collage de videos parecido al anterior.

"Interestelar. Gracias por ser y estar", escribió el actor en la descripción del post.

Asimismo, en dos historias adicionales, les agradeció a sus internautas por siempre estar pendientes de él.

"Gracias por ser y estar. La existencia les infinitiplique interestelarmente", añadió.

Varios actores han enviado mensajes de apoyo para Francisco Bolívar

En ese último post de Instagram, algunos actores le hicieron saber a Francisco Bolívar todo lo que lo estiman.

"Jesús te ama demasiado, mi querido Pachito. Eres su hijo, nunca lo olvides. Abrazote grande", puntualizó Sebastián Caicedo.

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Además, sus seguidores le han expresado lo siguiente:

"Eres fuerte y valiente", "cuídate mucho", "eres único", "te queremos un montón", "eres todo lo que está bien en esta vida", "nunca estarás solo", "gracias por tanto", "Dios te ama", "eres un ser muy inteligente", "él necesita que alguien lo apoye", "podemos salir de todo" y "quiero verte en las pantallas de nuevo".