VIDEO| Pasajero fue amarrado con cinta durante vuelo en EE. UU.

Un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Dallas y Newark tuvo que desviarse a Baltimore después de que un pasajero protagonizara un altercado, lanzara insultos discriminatorios y agrediera a otros viajeros. El hombre terminó inmovilizado con cinta adhesiva y bridas mientras el avión seguía en el aire.

¿Qué pasó dentro del avión de American Airlines?

El incidente ocurrió en el vuelo 618 de American Airlines, aproximadamente dos horas después del despegue. Según los reportes conocidos, el pasajero comenzó a comportarse de manera violenta y a lanzar expresiones racistas y homófobas.

La situación escaló hasta involucrar a otros viajeros y miembros de la tripulación. Testigos citados por medios estadounidenses señalaron que el hombre llegó a agredir físicamente a personas dentro de la cabina.

Ante el riesgo para los demás pasajeros, varias personas intervinieron para contenerlo. La tripulación proporcionó cinta adhesiva y bridas, elementos que fueron utilizados para mantener al hombre sujeto a su asiento hasta que el avión pudiera aterrizar.

Videos e imágenes del momento comenzaron a circular posteriormente en redes sociales y muestran al pasajero inmovilizado mientras permanecía sentado en la aeronave.

La situación obligó al piloto a cambiar el rumbo. El vuelo, que tenía como destino el aeropuerto Newark Liberty, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

¿Qué pasó con el pasajero después del aterrizaje?

Las autoridades ya esperaban el avión en Baltimore. El pasajero fue retirado de la aeronave y quedó bajo custodia policial, mientras los demás viajeros pudieron continuar posteriormente hacia Newark.

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La Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland informó que el hombre, de 67 años y procedente de Arizona, enfrenta cargos estatales relacionados con el comportamiento registrado durante el incidente. ABC News reportó específicamente cargos por conducta desordenada y agresión en segundo grado.

El FBI también abrió una investigación para determinar lo ocurrido a bordo y establecer si corresponde presentar cargos federales. La agencia está consultando el caso con la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland.

American Airlines confirmó el desvío y aseguró que la seguridad de sus pasajeros y trabajadores es su máxima prioridad, además de señalar que no tolera actos de violencia.

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El episodio terminó con el vuelo retomando su recorrido, pero dejó una de las escenas más inusuales registradas recientemente dentro de un avión comercial: un pasajero reducido por otros viajeros y sujeto a su asiento mientras la aeronave era desviada por seguridad.