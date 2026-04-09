Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 4 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 04 de 2026
08:31 p. m.
08:31 p. m.
- Inteligencia identificó tres viviendas en La Guajira donde se escondía alias Bendito Menor, un mensaje en redes sociales horas antes del operativo fue clave para dar con su paradero.
- Bendito Menor o Naín era uno de los delincuentes más buscados del país, señalado de masacres, torturas, extorsiones y narcotráfico. Se burlaba de las autoridades y permanentemente las retaba.
- En Medellín la meta de ahorro no se está cumpliendo para evitar un nuevo racionamiento, es necesario que cada predio disminuya en 92 litros el consumo diario.