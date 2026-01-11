Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 11 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 11 de 2026
06:01 p. m.
06:01 p. m.
- "Venga, hermano, ¿usted por qué no graba?”: cuando Corabastos descubrió el talento de Yeison Jiménez
- ¿Cuándo podrían entregar los restos de Yeison Jiménez a sus familiares y qué sigue en la investigación sobre el siniestro?
- Marinilla rinde homenaje a Yeison Jiménez: el cantante iba rumbo al municipio cuando se desplomó su avioneta