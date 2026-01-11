CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 11 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 11 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • "Venga, hermano, ¿usted por qué no graba?”: cuando Corabastos descubrió el talento de Yeison Jiménez
  • ¿Cuándo podrían entregar los restos de Yeison Jiménez a sus familiares y qué sigue en la investigación sobre el siniestro?
  • Marinilla rinde homenaje a Yeison Jiménez: el cantante iba rumbo al municipio cuando se desplomó su avioneta
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 10 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 10 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 9 de enero de 2026

Otras Noticias

Donald Trump

Trump amenaza cortar el petróleo a Cuba tras caída de Maduro y desata choque diplomático

La Casa Blanca elevó la presión sobre La Habana tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, señalando que “ya no habrá más petróleo ni dinero” para la isla.

Abuso a menores

Mujer habría transmitido en vivo las agresiones sexuales a los que sus dos hijas eran sometidas

La mujer fue capturada y judicializada por someter a las menores de edad en actividades sexuales y comercializar el material fílmico.

Yeison Jiménez

Revelan plan que tenía Yeison Jiménez con otros artistas: tiene que ver con la Selección Colombia

Luis Díaz

Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC