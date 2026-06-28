Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 28 de junio de 2026

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Cientos de venezolanos se han sumado a las labores que adelantan las autoridades locales y organismos internacionales, para ayudar a las familias damnificadas por los sismos.

La feria “El origen de lo que somos” reunió en Coveñas a cerca de 180 emprendedores y 90 unidades productivas de Bolívar, Sucre y Córdoba para destacar el talento y la diversidad del Caribe colombiano.