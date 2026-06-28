Coveñas reunió a 180 emprendedores del Caribe en la feria “El origen de lo que somos”

Coveñas fue escenario este 26 de junio de una iniciativa que busca destacar el talento, la diversidad y el trabajo de cientos de emprendedores del Caribe colombiano. Se trata de la feria “El origen de lo que somos”, un encuentro que reunirá a cerca de 180 emprendedores y 90 unidades productivas provenientes de seis municipios de Bolívar, Sucre y Córdoba.

La actividad surgió como resultado de un proceso de fortalecimiento empresarial y formación que durante 18 meses acompañó a comunidades y organizaciones de la región.

Más allá de una vitrina comercial, la feria buscaba convertirse en un espacio para visibilizar historias de superación, identidad cultural y trabajo colectivo en el Golfo de Morrosquillo.

Emprendedores de tres departamentos se reunieron en Coveñas

El evento congregó iniciativas provenientes de Arjona y María la Baja, en Bolívar; San Onofre, Santiago de Tolú y Coveñas, en Sucre; y San Antero, en Córdoba. Por primera vez, emprendimientos de estos territorios compartirán un mismo escenario para mostrar productos, experiencias y proyectos construidos desde las comunidades.

Los asistentes encontraron propuestas relacionadas con sectores como artesanías, turismo, pesca, agricultura y servicios. Además, la programación contempló muestras gastronómicas, expresiones artísticas y manifestaciones culturales propias del Caribe colombiano.

Detrás de cada emprendimiento existió una historia marcada por el esfuerzo y el conocimiento adquirido a lo largo de generaciones. Muchos de los participantes representan organizaciones comunitarias y grupos que han encontrado en sus actividades económicas una oportunidad para fortalecer sus territorios.

Una apuesta por el desarrollo y la identidad regional

La feria hace parte del proyecto “Cenit impulsó al Golfo de Morrosquillo”, desarrollado por el Instituto InnovaRegión del Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO, junto con Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos y COMPAS.

Según los organizadores, la iniciativa buscó generar oportunidades de emprendimiento, formación y fortalecimiento económico para las comunidades participantes. Sin embargo, el principal valor del encuentro radica en la posibilidad de reunir en un mismo lugar diferentes expresiones culturales, sociales y productivas del Caribe.

“El origen de lo que somos” también reflejó una tendencia cada vez más visible en las regiones: impulsar el crecimiento económico desde los saberes locales y el trabajo comunitario. En ese sentido, Coveñas se convirtió durante una jornada en el punto de encuentro de historias, tradiciones y proyectos que muestran la riqueza cultural y productiva del litoral Caribe.

La feria se proyectó como una oportunidad para reconocer el papel que cumplen los emprendedores en la construcción de tejido social y en el desarrollo de sus comunidades.