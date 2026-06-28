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Europa enfrenta una histórica ola de calor que deja más de 1.300 muertes adicionales

El calor extremo en Europa deja cientos de víctimas y nuevos récords de temperatura.

Europa
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 28 de 2026
12:18 p. m.
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La ola de calor que afecta a gran parte de Europa continúa dejando un saldo preocupante. Desde el pasado 21 de junio, las altas temperaturas han sido asociadas con más de 1.300 muertes adicionales en el continente, mientras millones de personas permanecen expuestas a condiciones climáticas extremas que han llevado a las autoridades a mantener las alertas.

El fenómeno, que comenzó impactando principalmente a Europa occidental, se ha extendido hacia el centro y el este del continente. Durante este domingo, Alemania, Polonia y República Checa registraron nuevos récords de temperatura, reflejando la intensidad de un episodio considerado como uno de los más severos de los últimos años.

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El calor golpea a la población

Las consecuencias de las altas temperaturas también se reflejan en los sistemas de salud. En Francia, las autoridades reportaron cerca de 1.000 muertes adicionales desde el 24 de junio, con un impacto que afecta principalmente a personas mayores de 65 años. Además, se registró un aumento en los fallecimientos ocurridos dentro de los hogares.

Especialistas advierten que las olas de calor representan un riesgo importante para la salud, especialmente en personas vulnerables, debido a complicaciones como deshidratación, golpes de calor y el agravamiento de enfermedades preexistentes.

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Temperaturas sin precedentes

Los registros térmicos continúan rompiendo marcas. Alemania alcanzó los 41,7 grados Celsius, mientras que República Checa llegó a 41,1 grados en la localidad de Doksany. En Polonia, la ciudad de Slubice reportó una temperatura de 40,5 grados, estableciendo un nuevo récord.

Las proyecciones indican que cerca de 191 millones de personas estuvieron expuestas este domingo a temperaturas iguales o superiores a los 35 grados Celsius. Además de Alemania, Polonia y República Checa, países como Hungría, Suiza y Dinamarca también experimentaron jornadas de calor excepcional.

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La persistencia de estas temperaturas mantiene en alerta a las autoridades europeas, que continúan recomendando evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a los adultos mayores y demás poblaciones en condición de riesgo.

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