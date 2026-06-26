Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / viernes 26 de junio de 2026

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junio 26 de 2026
10:37 a. m.
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  • Son impactantes los relatos de quienes han sido rescatados de entre los escombros que dejaron dos terremotos en Venezuela.
  • El panorama en Venezuela es desolador. Edificios reducidos a escombros, vías destruidas y decenas de familias que lo perdieron todo.
  • Mientras continúan las labores de rescate, crece la solidaridad del mundo por los afectados en Venezuela. Colombia y varios países ya han enviado ayuda humanitaria, equipos especializados y recursos para apoyar a las víctimas de la emergencia.
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