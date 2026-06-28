Atención: ¡Tembló fuerte en Colombia hoy 28 de junio!

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos seis temblores en el país durante este 28 de junio de 2026.

Además, uno de ellos superó los 4.0 de magnitud. ¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en Colombia hoy 28 de junio de 2026

3:39 a.m.

Epicentro: Rio Iró, Chocó.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 23 de Tadó (Chocó) y a 28 de Condoto (Chocó).

Intensidad instrumental: IV (leve).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 28 de junio de 2026?

12:55 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Uribe (Meta), a 30 de Mesetas (Meta) y a 34 de Lejanías (Meta).

2:04 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 23 de Valledupar (Cesar) y a 36 de La Paz (Cesar).

2:47 a.m.

Epicentro: Algeciras, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Algeciras (Huila), a 18 de Campoalegre (Huila) y a 21 de Hobo (Huila).

3:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

5:02 a.m.

Epicentro: La Jagua de Ibirico, Cesar.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Becerril (Cesar), a 27 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 49 de Agustín Codazzi (Cesar).