CANAL RCN
Colombia Video

Atención: ¡Tembló fuerte en Colombia hoy 28 de junio!

El temblor se sintió en la madrugada de este domingo. Descubra los detalles.

Nicolás Forero

junio 28 de 2026
02:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido al menos seis temblores en el país durante este 28 de junio de 2026.

Además, uno de ellos superó los 4.0 de magnitud. ¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en Colombia hoy 28 de junio de 2026

  • 3:39 a.m.

Epicentro: Rio Iró, Chocó.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 23 de Tadó (Chocó) y a 28 de Condoto (Chocó).

Intensidad instrumental: IV (leve).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de junio de 2026! Esto se reportó
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de junio de 2026! Esto se reportó

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 28 de junio de 2026?

  • 12:55 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Uribe (Meta), a 30 de Mesetas (Meta) y a 34 de Lejanías (Meta).

  • 2:04 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 23 de Valledupar (Cesar) y a 36 de La Paz (Cesar).

2:47 a.m.

Epicentro: Algeciras, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Algeciras (Huila), a 18 de Campoalegre (Huila) y a 21 de Hobo (Huila).

  • 3:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

¡Tembló en La Guajira, Colombia, hoy 26 de junio de 2026! Atención al reporte
RELACIONADO

¡Tembló en La Guajira, Colombia, hoy 26 de junio de 2026! Atención al reporte

  • 5:02 a.m.

Epicentro: La Jagua de Ibirico, Cesar.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Becerril (Cesar), a 27 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 49 de Agustín Codazzi (Cesar).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Cancillería habilita centro de acopio para ayudar a connacionales afectados por el terremoto en Venezuela

Cúcuta

Policía rechaza asesinato de un bebé de 10 meses en medio de un hurto en Cúcuta

Bogotá

Colegio público de Bogotá quedó entre los 10 mejores del mundo: ¿cuál es?

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

"Papacito": lo que no se escuchó de la conversación de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Luego del intenso empate entre Colombia y Portugal, se conocieron detalles sobre el reencuentro entre los capitanes de ambas selecciones.

Venezuela

¡Volvió a temblar varias veces en Venezuela hoy 28 de junio de 2026! Atento al reporte

Más de un temblor ha sobrepasado nuevamente los 4.0.

Europa

Europa enfrenta una histórica ola de calor que deja más de 1.300 muertes adicionales

Dávinson Sánchez

¿Cuánto calza? Dávinson Sánchez rompió el silencio tras su gol anulado vs. Portugal

Cámara de comercio

El grave error que comete el 75% de las empresas en Colombia y que cuesta millones en multas