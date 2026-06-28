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"Papacito": lo que no se escuchó de la conversación de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Luego del intenso empate entre Colombia y Portugal, se conocieron detalles sobre el reencuentro entre los capitanes de ambas selecciones.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo
FOTO: James Rodríguez - IG

Noticias RCN

junio 28 de 2026
02:36 p. m.
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La Selección Colombia terminó en el primer lugar de su grupo en el Mundial, luego de empatar frente a Portugal en uno de los partidos más esperados de esta primera fase. La 'Tricolor' logró contrarrestar el poderío del equipo de Cristiano Ronaldo e incluso mereció la victoria.

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Tras este encuentro, las redes sociales se han inundado de videos de lo que fue medirse contra el cinco veces ganador del Balón de Oro y uno de los momentos que más comentarios ha generado, es el reencuentro con James Rodríguez, quien fue su compañero en el Real Madrid entre 2014 y 2017.

Los diálogos entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Un video que es tendencia, es el momento en el que ambos jugadores se cruzan en el túnel antes de salir al terreno de juego. Allí el portugués saluda a James con un "papacito", causando risa inmediatamente en el '10' de la Selección Colombia.

Posteriormente, se preguntan cómo están y comparten algunas risas en una conversación que queda en privado. Minutos más tarde, antes del iniciar el segundo tiempo, vuelven a conversar, durante el partido, Cristiano también hace un comentario sobre el clima de Miami, asegurando que el estadio parece un "sauna" y tras el pitazo final, James le señala los vestuarios, probablemente para cambiar camisetas antes de despedirse.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre el reencuentro con Cristiano Ronaldo?

En diálogo con la prensa, el capitán de la Selección Colombia fue consultado sobre este reencuentro con CR7, a lo que respondió que siempre lo ha tendido como un ejemplo y recordó su amabilidad cuando llegó al Real Madrid.

Son muchos entrenamientos, muchos partidos, hemos ganado cosas juntos y jugar contra él es un orgullo grande porque es una leyenda en el fútbol y en cuanto a la vida también, porque siempre tiene hambre y eso es lindo.

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