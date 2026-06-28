Restaurantes convertidos en centros de acopio y universitarios en voluntarios: venezolanos se movilizan tras los sismos

El doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, ha movilizado a cientos de venezolanos, que suman esfuerzos junto a los organismos de emergencias y los 2.624 rescatistas, que han llegado a la costa norte, provenientes de 25 países.

Como un faro de esperanza han dejado sus obligaciones de lado para ayudar a quienes lo perdieron todo en ciudades como La Guaira y Caracas, tras los sismos de magnitud 7,1 y 7,5.

Es el caso de Estefanía, Luciana, Angie y Lorena, cuatro estudiantes universitarias que cambiaron los libros y salones de clases por guantes, cascos y medicamentos, con los que recorren los barrios más afectados de Caracas.

“Uno no puede decir que se queda sentado en la casa porque ahí no pasó gran cosa. Hay una persona, un niño, un adulto mayor, que está esperando una luz para salir de esta situación”, insistió Estefanía, en diálogo con Noticias RCN.

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Ayudar se ha convertido en la manera de honrar a sus muertos:

Una de sus amigas más cercanas perdió la vida en el edificio Petunia que, como muchos otros en la capital venezolana, se vino abajo, por la fuerza de los sismos, ocurridos con 39 segundos de diferencia.

Afligidas por la tragedia, decidieron que la mejor manera de honrarla era ayudando a quienes perdieron su hogar, pero lograron sobrevivir el mayor desastre en la historia moderna del país:

“Nos ha pegado toda esta situación, porque teníamos una compañera en el edificio Petunia, que se derrumbó en Palos Grandes. Ella y su hermana, lamentablemente, fallecieron”.

En medio de sus actividades, han estado “también en la Universidad Central de Venezuela, ayudando con las bolsas de las donaciones y cargando los camiones que van a ir hacia La Guaira”.

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Emprendedor aplazó sus sueños para brindar esperanza a otros:

En Chacao, a media hora de La Guaira, el emprendedor Brayan Gómez suspendió la apertura de su restaurante, para convertirlo en un centro de acopio y cocina industrial con los que atender a las familias damnificadas.

Sin pensarlo dos veces, postergó su sueño para ayudar las personas afectadas, movilizando a su comunidad: “Estamos ubicados en Chacao, en la calle Cecilio Acosta, recibimos ropa, alimentos no perecederos, medicinas y agua potable. Por favor, necesitamos bastante agua potable”.

Insiste en que no hay aporte pequeño: “Teníamos este proyecto para inaugurar dentro de dos semanas, ocurrió la tragedia y decidimos acoplarlo, hacer los cambios necesarios para convertirlo en un centro de acopio de insumos y en una cocina industrial para abastecer a los más necesitados”.

Sus colaboradores, como la joven universitaria Ariana Narváez, dan cuenta de ello: “Al pasar los días, hemos ido cambiando de estrategia y logramos recolectar… no tengo palabras para explicarles todo lo que hemos logrado en este centro”.