Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 28 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
06:33 p. m.
  • Un profesor señalado por presuntamente haber abusado de dos estudiantes ya fue judicializado y está bajo poder de las autoridades.
  • Pacientes en la Guajira y Cesar podrían quedar sin atención médica. Se agudiza la crisis de la salud en Colombia que involucra a la Nueva EPS.
  • Al menos 6 personas murieron en medio de tiroteos en varias partes de Estados Unidos.
