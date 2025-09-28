Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 28 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 28 de 2025
06:33 p. m.
- Un profesor señalado por presuntamente haber abusado de dos estudiantes ya fue judicializado y está bajo poder de las autoridades.
- Pacientes en la Guajira y Cesar podrían quedar sin atención médica. Se agudiza la crisis de la salud en Colombia que involucra a la Nueva EPS.
- Al menos 6 personas murieron en medio de tiroteos en varias partes de Estados Unidos.