Mañana Express miércoles 26 de agosto de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
Mañana Express
agosto 26 de 2026
10:54 a. m.
10:54 a. m.
- La Corte Constitucional dio luz verde a la rmeforma pensional del gobierno Petro, aunque devolvió tres artículos completos y partes de otros al Congreso por vicios de trámite.
- Bogotá estrena cámaras de fotodetección y el tema vuelve a encender la polémica por los límites de velocidad en vías importantes.
- En Tolima el ganado se ha bajado de peso debido a la falta de terrenos donde pastar. Todo se lo han llevado los voraces incendios de los últimos días.