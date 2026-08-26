CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Mañana Express miércoles 26 de agosto de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Mañana Express

agosto 26 de 2026
10:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Corte Constitucional dio luz verde a la rmeforma pensional del gobierno Petro, aunque devolvió tres artículos completos y partes de otros al Congreso por vicios de trámite.
  • Bogotá estrena cámaras de fotodetección y el tema vuelve a encender la polémica por los límites de velocidad en vías importantes.
  • En Tolima el ganado se ha bajado de peso debido a la falta de terrenos donde pastar. Todo se lo han llevado los voraces incendios de los últimos días.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 25 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 25 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Mañana Express martes 25 de agosto de 2026

Otras Noticias

Restaurantes

Comida cajún y jazz en vivo se unen para brindar una experiencia única en Bogotá

Con una nueva carta que fusiona sabores del Mississippi con ingredientes colombianos, este espacio promete una experiencia culinaria inolvidable.

Venezuela

Luto en la televisión: falleció reconocida actriz venezolana a los 51 años

La artista venezolana desarrolló una trayectoria en la actuación, el humor, el modelaje y la presentación.

Girardot

Hospital en Girardot suma 80 servicios a su oferta y nuevas instalaciones para atender pacientes

Dólar

Dólar en Colombia HOY, miércoles 26 de agosto de 2026: volvió a tomar fuerza

Invima

Invima alerta por falsificación de Bonfiest Plus: así puede identificar el lote fraudulento