Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 26 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 26 de 2026
08:20 p. m.
08:20 p. m.
- Exclusivo | Directiva del Inpec ordenó condiciones especiales para cabecillas en la cárcel de Itagüí
- Así avanza la megacárcel que construyen en Medellín para 1.339 personas
- Corte abre indagación contra representante Óscar Benavides por recolección de dinero para víctimas del terremoto