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Preocupación por 'Epa Colombia': Yina Calderón alertó a sus seguidores

Yina Calderón lanzó preocupante mensaje sobre 'Epa Colombia'. ¿Qué dijo?

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Foto: captura pantalla Team Yina y Canal RCN

Noticias RCN

julio 05 de 2026
10:34 a. m.
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Yina Calderón encendió las alarmas sobre la situación de 'Epa Colombia' al asegurar que la familia y la defensa de la influenciadora no tienen noticias de ella.

La empresaria pidió ayuda en redes sociales para visibilizar lo que calificó como una situación "inhumana".

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La situación de 'Epa Colombia', nombre con el que es conocida Daneidy Barrera, volvió a generar preocupación en redes sociales luego de un mensaje publicado por Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas.

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora aseguró que la familia de Barrera desconoce su estado y denunció que, presuntamente, la abogada de la creadora de contenido no estaba pudiendo ingresar al lugar donde permanece privada de la libertad.

El mensaje fue compartido mientras buena parte de la atención del país estaba puesta en el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026, razón por la que Calderón pidió a sus seguidores ayudar a difundir la información.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre 'Epa Colombia'?

En sus redes sociales, Yina Calderón expresó su preocupación por la situación de Daneidy Barrera y aseguró que ni sus familiares ni su defensa habían podido conocer cómo se encontraba.

Sé que hoy juega Colombia, que están ocupados, pero es inhumano lo que está pasando con 'Epa Colombia'. No sabemos nada de ella y no le quieren dejar ver a su abogada. Necesitamos ayuda, escribió la empresaria en una historia de Instagram.

Además del mensaje, hizo un llamado para que sus seguidores compartieran la publicación y ayudaran a darle mayor visibilidad al caso.

'Epa Colombia' sigue privada de la libertad

Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público, derivados de los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019.

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Inicialmente permaneció recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros, centro donde continúa cumpliendo la medida judicial.

En los últimos meses, su nombre ha vuelto a ser noticia por distintas informaciones relacionadas con sus condiciones de reclusión y por varias controversias surgidas alrededor de su permanencia en ese lugar.

Las declaraciones de Yina Calderón despertaron una rápida respuesta entre los seguidores de ambas influenciadoras. Muchos usuarios replicaron el mensaje y expresaron su preocupación, mientras otros pidieron esperar información oficial sobre la situación.

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Por ahora, no se conocen pronunciamientos públicos de las autoridades o de la defensa de Daneidy Barrera que confirmen o desmientan lo manifestado por Calderón.

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