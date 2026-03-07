Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 3 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 03 de 2026
05:12 p. m.
05:12 p. m.
- En La Guaira los socorristas siguen desplegados intentando localizar a un niño de nueve años y su mamá de entre los escombros.
- Conocimos el documento de inteligencia con el que el comando de las Fuerzas Militares señala que el video en el que supuestamente apareció alias Marlon, jefe de las disidencias de las Farc en cauca, fue manipulado. El general Hugo López reiteró que el cabecilla fue abatido, como fue anunciado antes de la primera vuelta.