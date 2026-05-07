CANAL RCN
Economía

El primer viaje en el Metro de Bogotá podrá ser gratis: habrá tarjeta conmemorativa

La tarjeta hace parte de una iniciativa del Distrito con los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Primera Línea del Metro.
Primera Línea del Metro. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
10:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al transitar por Bogotá, es común evidenciar varios frentes de obra y, sin duda, los más importantes corresponden a los de la Línea 1 del Metro.

Metro de Bogotá: abren curso virtual gratis con certificado para aprender cómo funcionará la Línea 1
RELACIONADO

Metro de Bogotá: abren curso virtual gratis con certificado para aprender cómo funcionará la Línea 1

Esta megaconstrucción ha sido un sueño para millones de bogotanos en más de 50 años. Sin embargo, con el paso del tiempo parecía volverse lejano; pero ahora finalmente se está transformando en una realidad.

¿En cuánto ha avanzado el Metro?

Culminado el mes de abril, el Distrito informó que las obras de la Línea 1 llegaron al 77.53 % de avance general. Este tramo comienza en el patio taller de Bosa, concluye en la calle 72 con avenida Caracas, tendrá 23.9 kilómetros distribuidos en 16 estaciones y ya hay más de 10 de los 30 trenes.

Los frentes de la estructura se centran en la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS (carrera 30), calle octava sur, calle primera y avenida Caracas. Un dato no menor es que las 10 estaciones se conectarán con Transmilenio.

Entonces, la Línea 1 cambiará la movilidad por las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, principalmente.

En varias oportunidades, los ciudadanos han sido testigos de las pruebas que se han realizado. Por el viaducto, por ejemplo, se llevará a cabo una en la estación 5 al frente del hospital Kennedy.

¿Quiénes reciben la tarjeta conmemorativa?

A medida que se acorta el tiempo para estrenar el Metro, el Distrito anunció una iniciativa: la tarjeta conmemorativa.

Metro de Bogotá completa prueba de 5.7 kilómetros desde Gibraltar hasta la estación Timiza
RELACIONADO

Metro de Bogotá completa prueba de 5.7 kilómetros desde Gibraltar hasta la estación Timiza

Por medio de la Secretaría de Hacienda, se ha promovido una estrategia que consta de la siguiente manera: si los ciudadanos cumplieron con sus pagos en recaudo solidario en 2025.

En aras de reconocer esto, los ciudadanos reciben una tarjeta conmemorativa con la que habrá un pasaje gratis que se podrá usar en el primer recorrido del Metro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de julio de 2026: conozca el premio mayor

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 4 de julio de 2026

Subsidios

'Reactiva tu compra’, el nuevo subsidio de vivienda de la Alcaldía de Bogotá: así puede aplicar

Otras Noticias

Santa Marta

Hombre habría difundido contenido sexual de menores a través de un juego en línea

Tras la alerta desde Estados Unidos, ubicaron a este hombre en Santa Marta.

Epa Colombia

Preocupación por 'Epa Colombia': Yina Calderón alertó a sus seguidores

Yina Calderón lanzó preocupante mensaje sobre 'Epa Colombia'. ¿Qué dijo?

Tour de Francia

🚨EN VIVO 🚨 Vea la etapa 2 del Tour de Francia por el Canal RCN

Enfermedades

Plan Decenal de Minsalud para controlar y fortalecer la respuesta contra el cáncer en Colombia

FIFA

¿Cuántos mensajes racistas y de odio en redes sociales ha dejado el Mundial? Esto dijo la FIFA