El primer viaje en el Metro de Bogotá podrá ser gratis: habrá tarjeta conmemorativa

Al transitar por Bogotá, es común evidenciar varios frentes de obra y, sin duda, los más importantes corresponden a los de la Línea 1 del Metro.

Esta megaconstrucción ha sido un sueño para millones de bogotanos en más de 50 años. Sin embargo, con el paso del tiempo parecía volverse lejano; pero ahora finalmente se está transformando en una realidad.

¿En cuánto ha avanzado el Metro?

Culminado el mes de abril, el Distrito informó que las obras de la Línea 1 llegaron al 77.53 % de avance general. Este tramo comienza en el patio taller de Bosa, concluye en la calle 72 con avenida Caracas, tendrá 23.9 kilómetros distribuidos en 16 estaciones y ya hay más de 10 de los 30 trenes.

Los frentes de la estructura se centran en la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS (carrera 30), calle octava sur, calle primera y avenida Caracas. Un dato no menor es que las 10 estaciones se conectarán con Transmilenio.

Entonces, la Línea 1 cambiará la movilidad por las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, principalmente.

En varias oportunidades, los ciudadanos han sido testigos de las pruebas que se han realizado. Por el viaducto, por ejemplo, se llevará a cabo una en la estación 5 al frente del hospital Kennedy.

¿Quiénes reciben la tarjeta conmemorativa?

A medida que se acorta el tiempo para estrenar el Metro, el Distrito anunció una iniciativa: la tarjeta conmemorativa.

Por medio de la Secretaría de Hacienda, se ha promovido una estrategia que consta de la siguiente manera: si los ciudadanos cumplieron con sus pagos en recaudo solidario en 2025.

En aras de reconocer esto, los ciudadanos reciben una tarjeta conmemorativa con la que habrá un pasaje gratis que se podrá usar en el primer recorrido del Metro.