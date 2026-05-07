🚨EN VIVO 🚨 Brasil vs. Noruega: vea el partido en directo

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y podrá seguirse EN VIVO por el Canal RCN y todas nuestras plataformas digitales.

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El Mundial 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de los octavos de final. Brasil, cinco veces campeón del mundo, se mide ante una Noruega que llega impulsada por el poder goleador de Erling Haaland y con la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo.

El encuentro promete un duelo de alto nivel entre dos selecciones con propuestas ofensivas. La 'Canarinha', dirigida por Carlo Ancelotti, buscará imponer su tradicional estilo de posesión y velocidad por las bandas, mientras que los europeos intentarán aprovechar la contundencia de Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard para sorprender a uno de los favoritos al título.

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO?

El compromiso se juega este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La transmisión comenzará desde la 1:30 p. m. por el Canal RCN y todas nuestras plataformas digitales, mientras que el pitazo inicial está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuará su camino hacia el título.

¿Cómo forman Brasil y Noruega para este partidazo?

Brasil apostará por un sistema 4-3-3, con una nómina llena de experiencia y juventud.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Matheus Cunha; Rayan, Vinícius Júnior y Endrick.

Noruega también saldrá con un 4-3-3, confiando en el talento de Ødegaard y el poder goleador de Haaland.

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

El choque entre Vinícius Júnior y Erling Haaland concentra gran parte de la expectativa, ya que ambos son llamados a liderar a sus selecciones en un compromiso de eliminación directa.

La selección brasileña accedió a esta instancia tras eliminar a Japón, mostrando solidez en los momentos decisivos y consolidándose como una de las favoritas para conquistar el Mundial.

Noruega, por su parte, dio un paso importante al superar a Costa de Marfil, confirmando que tiene argumentos para competir frente a cualquier rival.

Con dos estilos diferentes y figuras de talla mundial sobre el campo, el duelo promete emociones desde el primer minuto y definirá uno de los boletos a los cuartos de final de la Copa del Mundo.