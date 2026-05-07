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Se registran hechos violentos en varias regiones por el aniversario del ELN

Los más preocupantes se dieron en Chocó, Cauca y Risaralda.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 05 de 2026
01:34 p. m.
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La Defensoría expresó su preocupación por los recientes hechos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su aniversario.

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El grupo armado cumple 62 años, por lo que se han registrado hostigamientos, instalación de banderas y marcas relacionadas, ataques con explosivos y demás hechos en varios territorios.

Los hechos registrados por la Defensoría

Acto seguido, la entidad enumeró los hechos reportados: en Risaralda hubo un ataque contra la Estación de Policía y el batallón en San José de Palmar. También se dieron hostigamientos en el corregimiento de Santa Cecilia e instalación de banderas en Pereira y Dosquebradas.

Por los lados de Chocó, concretamente en el municipio de Tadó, atacaron la estación del municipio mediante el uso de drones con explosivos.

López de Micay en Cauca, zona altamente afectada por los grupos armados, fue el escenario del desplazamiento de aproximadamente más de 200 personas (70 familias) de San Antonio de Gurunendy.

Preocupación en el nororiente del país

En Guaitarilla (Nariño), Guainía y Sácama (Casanare) fueron instaladas banderas del ELN, aunque se descartó la presencia de explosivos. Volviendo a los ataques, una granada fue lanzada contra las instalaciones del CAI de Alfonso López en Cali. Si bien no alcanzó a detonar, causó pánico.

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Por último, en los municipios de Saravena, Tame y Arauquita en Arauca, ocurrieron asesinatos en los últimos días.

La Segunda División del Ejército informó que mantiene una ofensiva en la región del Catatumbo. En las últimas horas, se neutralizaron siete acciones de proselitismo sobre la ruta nacional 55.

A su vez, se habilitó la línea 107 contra el terrorismo para que la ciudadanía denuncie hechos de esta índole. “Su confianza y colaboración son fundamentales para anticipar amenazas y fortalecer la seguridad de la región. Invitamos a los ciudadanos a continuar suministrando información que contribuya a la labor que adelantan nuestros soldados”, sostuvo el Ejército.

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