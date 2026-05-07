Plan Decenal de Minsalud para controlar y fortalecer la respuesta contra el cáncer en Colombia

El cáncer es un amplio número de enfermedades que se caracterizan principalmente por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control, se infiltran y destruyen el tejido corporal.

Al ser la segunda causa principal de muerte en el mundo, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia adoptó el nuevo Plan Decenal para el control del cáncer 2026-2035, orientado para los próximos 10 años, con el que se busca la detección temprana, el diagnóstico oportuno, entre otros aspectos fundamentales.

¿En qué consiste el nuevo plan contra el cáncer?

El Gobierno Nacional se encuentra fortaleciendo la capacidad del sistema para brindar atención oportuna, equitativa y centrada en todas las comunidades del territorio.

Dentro de esta hoja de ruta se busca trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, EPS, IPS, el Instituto Nacional de Cancerología y los demás actores del sistema para reducir las brechas de acceso.

“El Ministerio acompañará a los territorios para fortalecer sus capacidades, armonizar la planeación en salud e implementar estrategias acordes con las realidades locales, priorizando la reducción de las desigualdades y el acceso oportuno a los servicios”, dio a conocer Minsalud.

La atención integral será fundamental para el acompañamiento en todas las etapas de la enfermedad: prevención y control de los factores de riesgo, detección temprana y diagnóstico oportuno, tratamiento integral e interdisciplinario, rehabilitación y seguimiento, supervivencia con mejor calidad de vida y cuidados paliativos cuando sean necesarios.

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¿Cuáles serán las etapas de este nuevo plan?

Dicho Plan Decenal busca ejecutarse mediante tres etapas: el aislamiento, la implementación y el seguimiento evaluativo.

Este modelo de atención quiere fortalecer otros aspectos como el fortalecimiento del talento humano en salud, comunicación con pacientes, participación social, evaluación de tecnologías, fortalecimiento de sistemas de salud y la adaptación de estrategias culturales y territoriales.