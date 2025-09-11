CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 9 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
05:05 p. m.
  • Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá
  • Las autoridades neutralizaron una volqueta con explosivos dirigida al Batallón Simón Bolívar en Tunja, el ataque, atribuido al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, buscaba, según el Ejército, abrir un corredor de narcotráfico en Boyacá.
  • ¿Habría un impedimento legal para las consultas interpartidistas? eso dice Germán Calderón España, uno de los constitucionalistas más respetados de Colombia.
  • El supertifón Fung-Wong tocó tierra en Filipinas, se trata del segundo fenómeno que afecta esta semana al país. Ya hay al menos dos muertos y más de un millón de evacuados.
