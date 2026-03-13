Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 13 de marzo de 2026
marzo 13 de 2026
09:26 a. m.
- A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, se va completando el tablero vicepresidencial de los candidatos.
- Manzur y Manrique pasaron su primera noche capturados en el búnker de la Fiscalía. Tenemos las pruebas de la Corte en contra de ellos.
- Cada 36 horas hay un ataque con drones en el país. Las zonas más afectadas son Antioquia, Cauca y Norte de Santander.