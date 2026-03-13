CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 13 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
09:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, se va completando el tablero vicepresidencial de los candidatos.
  • Manzur y Manrique pasaron su primera noche capturados en el búnker de la Fiscalía. Tenemos las pruebas de la Corte en contra de ellos.
  • Cada 36 horas hay un ataque con drones en el país. Las zonas más afectadas son Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 12 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 12 de marzo de 2026

Otras Noticias

Mauricio Lizcano

Luis Carlos Reyes es la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

Este viernes 13 de marzo, Lizcano anunció al exministro y exdirector de la Dian como su fórmula vicepresidencial.

Dólar

Importante CAÍDA en el precio del dólar hoy viernes 13 de marzo de 2026: así se cotizó en Colombia

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 13 de marzo de 2026.

Cuba

Cuba anuncia diálogos con Estados Unidos: ¿Se calma la tensión con la administración Trump?

Artistas

Hay preocupación por la salud de un reconocido artista vallenato: se descompensó de manera inesperada

Luis Díaz

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO