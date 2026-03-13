Trump reveló que EE.UU. bombardeó la isla de Kharg, principal centro petrolero de Irán

Estados Unidos lanzó un poderoso bombardeo contra objetivos militares en la isla de Kharg, el principal centro petrolero de Irán en el Golfo, en medio de la creciente escalada del conflicto en Oriente Medio.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que la operación “aniquiló por completo” los objetivos militares identificados en ese enclave estratégico para la exportación de crudo iraní.

La isla de Kharg, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, alberga la mayor terminal de exportación de petróleo del país y es considerada la “joya de la corona” del sector energético de Irán. Desde allí sale una parte sustancial del crudo que Teherán vende en el mercado internacional, lo que la convierte en un punto clave para el comercio global de hidrocarburos.

Trump explicó en redes sociales que, aunque decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla, Washington podría reconsiderar esa decisión si Irán continúa bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz. Ese paso marítimo es uno de los corredores energéticos más importantes del planeta, ya que por él transita cerca del 20 % de la producción mundial de petróleo.

Amenaza sobre el estrecho de Ormuz y despliegue militar de EE. UU.

El presidente estadounidense también anunció que la Marina de su país comenzará “muy pronto” a escoltar petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz, una medida destinada a garantizar la seguridad del transporte marítimo y evitar interrupciones en el suministro energético global.

La tensión ha generado preocupación en los mercados internacionales, ya que cualquier interrupción prolongada en esa ruta estratégica podría afectar gravemente el comercio mundial y disparar aún más los precios del petróleo.

Medios estadounidenses como The New York Times y The Wall Street Journal informaron que Washington planea reforzar su presencia militar en la región con el envío de unos 2.500 marines adicionales y varios buques de guerra. Entre ellos se encuentra el buque de asalto anfibio Tripoli, que estaría desplazándose hacia Oriente Medio junto a su contingente militar.

Mientras tanto, Irán advirtió que abandonará cualquier moderación si sus territorios en el Golfo son atacados. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, señaló previamente que la república islámica respondería con firmeza ante cualquier agresión de Estados Unidos o Israel.

Ataques en Líbano, explosiones en Catar y expansión del conflicto

La escalada militar no se limita a Irán. El ejército de Israel informó haber realizado miles de ataques en las últimas dos semanas contra objetivos en territorio iraní y en Líbano, donde combate al movimiento islamista Hezbollah, aliado de Teherán.

Según las autoridades libanesas, un bombardeo israelí contra un centro de salud en el sur del país dejó al menos 12 miembros del personal médico muertos. En total, los ataques en Líbano han causado cientos de víctimas desde el inicio de la ofensiva.

Al mismo tiempo, periodistas reportaron fuertes explosiones en Doha, capital de Catar, lo que llevó al Ministerio del Interior a ordenar evacuaciones en algunas zonas de la ciudad ante el temor de nuevos ataques.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ya ha provocado más de 1.200 muertos según cifras oficiales iraníes, mientras que organizaciones como Human Rights Activists News Agency elevan la cifra a más de 1.800 víctimas. Analistas advierten que la guerra podría prolongarse durante semanas, especialmente después de que Trump anunciara que Estados Unidos planea atacar “más fuerte” en los próximos días.