Los rivales más fuertes que podrían enfrentar los equipos colombianos en la Copa Libertadores

La expectativa crece entre los aficionados del fútbol colombiano ante el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En esta edición, cuatro clubes colombianos lograron instalarse en la instancia principal del torneo: Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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El regreso de cuatro representantes nacionales a la fase de grupos genera ilusión entre los hinchas, especialmente después de varias temporadas en las que los equipos colombianos tuvieron actuaciones discretas en el torneo continental.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. El sorteo organizado por la CONMEBOL podría emparejar a los clubes del país con algunos de los equipos más poderosos de Sudamérica.

Para definir los grupos, el organismo divide a los participantes en cuatro bombos según su ranking y desempeño reciente. Los equipos ubicados en el bombo 1 serán cabezas de serie y liderarán cada uno de los ocho grupos, mientras que los clubes que avanzaron desde fases previas ocuparán el bombo 4.

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Luego habrá una pausa por el calendario internacional antes de que el torneo retome su actividad con los octavos de final en agosto.

Peores rivales que podrían enfrentar los equipos colombianos en Libertadores

Si el sorteo no favorece a los clubes colombianos, algunos podrían terminar en grupos especialmente exigentes, enfrentando potencias históricas del continente, equipos brasileños con grandes plantillas o clubes que aprovechan condiciones geográficas como la altura.

Uno de los escenarios más complicados sería para Junior de Barranquilla. El conjunto tiburón podría caer en un grupo junto a Flamengo, uno de los principales candidatos al título continental. A ese desafío se sumaría el club boliviano Bolívar, que juega en La Paz a más de 3.600 metros de altitud, además de Independiente Rivadavia.

Por su parte, el panorama más difícil para Independiente Santa Fe podría incluir a Boca Juniors, uno de los equipos más tradicionales del continente. El grupo también podría sumar a Cruzeiro y a clubes como Platense o Mirassol.

En el caso de Deportes Tolima, el peor escenario sería compartir grupo con Palmeiras, uno de los favoritos al título. A esto se sumaría el boliviano Always Ready, que juega a más de 4.000 metros de altura en El Alto, y el poderoso Corinthians.

Grupos más difíciles que podrían tener Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

Otro club que podría enfrentar un camino complicado es Independiente Medellín. El equipo antioqueño podría quedar emparejado con Fluminense, uno de los candidatos a pelear el título continental. Además, el grupo podría incluir a Estudiantes de La Plata, histórico protagonista del torneo, y a Cusco FC, que juega en una ciudad ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

Para los equipos colombianos, enfrentar a potencias brasileñas o argentinas siempre representa un reto deportivo importante. A esto se suman factores como la altura en países andinos, que históricamente ha complicado el rendimiento de los visitantes.

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Aunque estos escenarios representan los cruces más difíciles posibles, el sorteo todavía podría ofrecer caminos más equilibrados para los clubes colombianos. Lo cierto es que la Copa Libertadores vuelve a poner a prueba el nivel del fútbol del país frente a las potencias del continente.