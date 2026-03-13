Petro no asistió a audiencia en Tribunal de Cundinamarca sobre proceso electoral

El presidente Gustavo Petro no acudió a la citación del Tribunal de Cundinamarca, donde se estudia una medida cautelar que busca frenar sus señalamientos contra el sistema electoral.

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En la diligencia, entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría defendieron la transparencia de las elecciones del pasado 8 de marzo, en el marco de la demanda que avanza contra el mandatario por sus reiterados cuestionamientos al proceso.

Procuraduría y MOE defienden transparencia del proceso

Durante la audiencia, la Procuraduría señaló que si el presidente tiene reparos de carácter ético, disciplinario o penal contra el procurador general, debe acudir a los canales institucionales que garantizan el debido proceso y no deslegitimar la participación de la entidad a través de redes sociales.

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Además, se expuso la existencia de una auditoría permanente y se explicó que no era viable revelar el código fuente de los sistemas de transmisión y consolidación de resultados, como lo solicitaba Petro, debido a que ello podría abrir la puerta a ataques contra la integridad del software en plena jornada electoral.

Aunque el presidente estaba citado, no se presentó a la audiencia. El Tribunal ordenó nuevas pruebas para determinar si procede una medida cautelar frente a las polémicas declaraciones del jefe de Estado.