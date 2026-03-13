Contundente castigo: famosos tendrán que estar de pie por diez horas al perder la prueba de salvación

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran a punto de finalizar la novena semana de la competencia por lo que, como es de costumbre, un grupo de participantes tuvo que llevarse la negativa sorpresa del nuevo castigo tras perder en la más reciente prueba.

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¿Quién perdió la prueba?

El desafío inició y los grupos calma y tormenta se enfrentaron durante cuatro rondas para construir cuatro rompecabezas en tamaño real y en tiempo récord. Ante la presión de la prueba, varios jugadores manifestaron sentirse inconformes con los resultados de lo sucedido, pues algunos incumplieron con las principales reglas a la hora de construir la estructura.

Las diferencias de tiempo fueron contundentes ya que, al finalizar el reto, el ‘Jefe’ anunció que el equipo calma era el que se había llevado el triunfo al haber construido más rápido las piezas. Sin embargo, las disputas en el equipo tormenta no cesaron ya que Manuela le reclamó a Alexa tras haberse llevado la derrota.

Sin embargo, la creadora de contenido se despachó contra la mujer al manifestar que al no haber participado en la prueba, al encontrarse incapacitada, no le daba “derecho” de criticar el resultado negativo.

¿Cuál fue el castigo para el equipo tormenta?

Colombia tuvo la oportunidad de elegir los respectivos beneficios y castigos que se les iban a otorgar a los participantes. Para los ganadores el premio fue una suculenta cena conformada por pollo, pasta y una botella de champaña.

Sin embargo, el equipo tormenta se llevó la desagradable noticia de que tendrían que enfrentarse al reto del jardín de las delicias en el que todos los famosos deben dividirse de dos en dos para que cada dupla esté de pie por dos horas y cumplir con un tiempo total de diez horas en el lugar.

Dicho reto ha sido recordado por toda la fanaticada ya que, durante la segunda temporada, Lady Tabares sufrió un desmayo al estar varios minutos de pie junto a su compañero Emiro Navarro.