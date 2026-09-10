Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 10 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 10 de 2026
05:20 p. m.
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Después de los sorpresivos anuncios del posible fichaje de James Rodríguez a Nacional y el de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, surgió la posibilidad del retorno del goleador chocoano al club de sus amores.
La Fiscalía imputó a Miguel Quintero Calle los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.