Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 9 de septiembre de 2026

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septiembre 10 de 2026
08:33 a. m.
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  • Condena a tres años a Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal. La Procuraduría solicitó además compulsar copias a la Fiscalía para que también la investiguen por falsedad en documento público.
  • No paran los incendios forestales en el Tolima, en máxima alerta está el corregimiento de Payandé, las llamas amenazan con llegar a varias viviendas en la zona urbana.
  • El Ministerio de Hacienda expidió un decreto por medio del cual se autoriza a la nación a emitir Títulos de Tesorería por más de 110 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026.
  • Avanza la gira oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El alto funcionario llegó a Ecuador donde el presidente Daniel Noboa le entregó la máxima distinción nacional.
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