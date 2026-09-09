Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 9 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 09 de 2026
08:55 p. m.
08:55 p. m.
- Juez condena a una pena de tres años a Juliana Guerrero por la falsificación del diploma de la Universidad San José. La joven, que iba a ser nombrada por el anterior gobierno como viceministra de Juventudes, reconoció el delito.
- El 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto que sacudió a Colombia y golpeó con toda su fuerza especialmente cuatro departamentos. En Noticias RCN revisamos cómo va la reconstrucción.
- Continúan los incendios en Tolima, la situación más grave está en Payandé, las llamas están muy cerca de las viviendas. En Valle no paran de arder los cerros en Yumbo.
- Es compleja la situación de las entidades públicas, ministras de Salud y Trabajo advierten que la plata del presupuesto para el próximo año no alcanza para atender a la población.
- Gobierno alista un decreto que permitiría el regreso de la aspersión aérea para combatir cultivos ilícitos, utilizarían un químico diferente al glifosato.