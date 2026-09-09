CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 9 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Juez condena a una pena de tres años a Juliana Guerrero por la falsificación del diploma de la Universidad San José. La joven, que iba a ser nombrada por el anterior gobierno como viceministra de Juventudes, reconoció el delito.
  • El 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto que sacudió a Colombia y golpeó con toda su fuerza especialmente cuatro departamentos. En Noticias RCN revisamos cómo va la reconstrucción.
  • Continúan los incendios en Tolima, la situación más grave está en Payandé, las llamas están muy cerca de las viviendas. En Valle no paran de arder los cerros en Yumbo.
  • Es compleja la situación de las entidades públicas, ministras de Salud y Trabajo advierten que la plata del presupuesto para el próximo año no alcanza para atender a la población.
  • Gobierno alista un decreto que permitiría el regreso de la aspersión aérea para combatir cultivos ilícitos, utilizarían un químico diferente al glifosato.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 9 de septiembre de 2026

Mañana Express

Mañana Express miércoles 9 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 8 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Comercio

Nu estrena opción para retirar dinero en supermercados: podrá sacar hasta $700.000

Clientes de Nu podrán retirar hasta $700.000 en efectivo en tiendas D1 usando un código QR desde el celular. Así funciona la nueva alternativa.

Presupuesto General de la Nación

Minsalud pedirá una adición de $13,9 billones al PGN: los recursos son insuficientes para otras carteras

Los ministerios de Salud, Trabajo y Transporte alertan sobre un delicado déficit presupuestal.

Argentina

Video | Futbolista senior en Argentina golpea a juez de línea y lo deja inconsciente

Viral

Westcol confirmó la quinta edición de su evento ‘Stream Fighters’: ¿estará Blessd?

Ministerio de Salud

Ocho hospitales colombianos entre los mejores de América Latina: así le fue al país en el ranking IntelLat 2026