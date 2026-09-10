Placas inteligentes para mascotas buscan financiar los rescates de la fundación Rescatadogs

En emergencia se encuentra la fundación de animales Rescatadogs, dedicada a rescatar, rehabilitar y dar en adopción responsable a perros y gatos, tras acumular una cuenta que supera los 18 millones de pesos en gastos médicos de los más de 30 animales rescatados que llegaron en condiciones críticas.

Ante la búsqueda de ayudas para lograr pagar las cuentas médicas y no cerrar sus puertas ante próximos rescates, la fundación se encuentra lanzando al público sus nuevas placas de identificación inteligentes para mascotas.

¿Cómo funcionan las placas de identificación?

La pérdida diaria de mascotas es una de las principales problemáticas que aquejan a decenas de bogotanos, quienes a diario reportan el extravío de sus animales de compañía en distintas redes de búsqueda.

Ante esta necesidad, Rescatadogs, en alianza con Qrarte Pets, lanzaron sus nuevas placas que funcionan como un dispositivo de rastreo pasivo. Estas llevan un código QR que, en caso de que la mascota se pierda, podrá ser escaneado por la persona que encontró al animal.

Allí se redireccionará directamente a la aplicación de Qrarte Pets en donde se podrá encontrar un audio del dueño en donde se especifica que el animal se encuentra perdido. Además se encontrarán otros datos como el número de contacto directo de WhatsApp del dueño y el perfil completo de la mascota.

Una vez el QR es escaneado, de manera inmediata, el dueño de la mascota recibirá una notificación en tiempo real de la ubicación en donde fue escaneado el código de la placa que lleva el animal.

Dentro de la aplicación también se podrá encontrar una red de búsqueda interna en donde, al notificar la pérdida de la mascota, decenas de personas obtendrán la información para coordinar las respectivas acciones.

¿Cuánto cuestan las placas inteligentes?

Finalmente, dentro de la aplicación, las personas que adquieran la placa con Rescatadogs podrán adquirir descuentos en distintas marcas por contribuir a la fundación. Los interesados en adquirir este producto, que posee un costo de 70 mil pesos, podrán hacerlo a través de la página de Instagram oficial de la fundación.

“Este es el gran intento y la apuesta que nosotros hemos hecho para poder autofinanciarnos y buscar poder seguir haciendo nuestra labor, pagar nuestras deudas y seguir adelante con este proyecto”, explicó Bryan, de Rescatadogs.