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Demandan a la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu por difamación

La denuncia fue presentada este jueves y acusa a Sara Netanyahu de difamación y de generar un discurso que podría incentivar la violencia contra un antiguo general del Ejército israelí

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
04:33 p. m.
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La campaña electoral en Israel vuelve a estar marcada por la polémica. Yair Golan, dirigente del partido de izquierda Los Demócratas y antiguo general del Ejército israelí, presentó una denuncia contra Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, por unas declaraciones en las que sugirió que el opositor conocía de antemano los planes de Hamás para atacar Israel el 7 de octubre de 2023.

La denuncia fue presentada este jueves y acusa a Sara Netanyahu de difamación y de generar un discurso que podría incentivar la violencia contra Golan.

El dirigente opositor sostiene que las afirmaciones hechas en su contra forman parte de una teoría conspirativa destinada a afectar su imagen pública y su reputación.

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La controversia surgió a finales de agosto, cuando Sara Netanyahu habló sobre Golan durante una entrevista televisiva.

En esa conversación afirmó que el exmilitar se encontraba preparado desde las primeras horas de la mañana del 7 de octubre de 2023, mientras que otras personas, incluido el propio primer ministro, desconocían lo que estaba a punto de ocurrir.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en Israel. En redes sociales y otros espacios públicos, numerosos ciudadanos defendieron la actuación de Golan durante el ataque, recordando que el entonces exgeneral intervino de manera espontánea para enfrentar a los milicianos y utilizó su propia arma durante la respuesta a la incursión.

Golan pide una millonaria indemnización

El opositor decidió llevar el caso a los tribunales y, según los documentos consultados por la AFP, reclama una compensación de hasta 2,5 millones de séqueles, una suma cercana a los 820.000 dólares.

Golan argumenta que las acusaciones buscan perjudicar deliberadamente su nombre y calificó las versiones difundidas en su contra como teorías conspirativas construidas con la intención de afectar su dignidad.

El enfrentamiento judicial ocurre pocas semanas antes de las elecciones legislativas previstas para el próximo 27 de octubre, en un contexto político especialmente tenso.

El ataque del 7 de octubre y la posterior guerra en Gaza se han convertido en algunos de los principales temas de la campaña.

Netanyahu también enfrenta cuestionamientos

El primer ministro Benjamin Netanyahu tampoco ha quedado al margen de las críticas relacionadas con la respuesta de las autoridades israelíes al ataque de Hamás.

Esta semana, varios sectores de la oposición volvieron a exigir su salida del cargo después de que un informe publicado en medios de comunicación señalara que Emiratos Árabes Unidos habría advertido al Gobierno israelí sobre un posible ataque de Hamás diez días antes del 7 de octubre. Netanyahu ha rechazado esa versión.

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El ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 dejó 1.221 personas muertas, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento de la AFP.

Como respuesta, Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza que ha provocado más de 73.000 muertes, según cifras del Ministerio de Salud gazatí, administrado por Hamás. Estos datos son considerados fiables por Naciones Unidas.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

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