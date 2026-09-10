¿Cuánto costará el iPhone 18 en Colombia? Revelan precios y fecha de preventa en el país

Apple presentó oficialmente su nueva generación de teléfonos y Colombia está entre los mercados que recibirán los dispositivos.

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegan con novedades en fotografía, rendimiento y batería, mientras empiezan a conocerse los precios de referencia y las fechas para que los usuarios puedan adquirirlos.

¿Cuándo inicia la preventa del iPhone 18 en Colombia?

De acuerdo con Mac Center, distribuidor autorizado de Apple en Colombia, la preventa de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comenzará este sábado 12 de septiembre. Posteriormente, los dispositivos estarán disponibles desde el viernes 18 de septiembre.

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En cuanto a precios de referencia en el mercado colombiano, el iPhone 18 de 256 GB se ubica alrededor de $5,69 millones, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB parte desde aproximadamente $6,19 millones.

La compañía también renovó otros productos de su ecosistema. Entre ellos aparecen el Apple Watch Series 12 de 44 mm, con un valor aproximado de $1,78 millones; la versión de 46 mm, cercana a $2,06 millones; y el Apple Watch Ultra 4, por alrededor de $3,79 millones.

¿Qué novedades tienen los nuevos iPhone 18?

Uno de los principales cambios está en el apartado fotográfico. Apple incorporó en sus modelos Pro un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP. La cámara principal cuenta con apertura variable, que permite controlar el ingreso de luz y jugar con la profundidad de campo al momento de capturar fotografías o videos.

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Además, los equipos incorporan el nuevo chip A20 Pro y Apple destaca mejoras en rendimiento y duración de la batería.

La compañía también prepara otro lanzamiento que marcará un cambio importante en su catálogo: el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Apple confirmó que Colombia está entre los países incluidos en su primera etapa de comercialización.

La preventa del iPhone Duo comenzará el 16 de octubre, mientras que su venta general está programada para el 23 de octubre, ampliando así la oferta de dispositivos de Apple durante el último trimestre de 2026.