¿Jackson Martínez regresará al DIM? Esto dicen desde Medellín

El fútbol profesional colombiano se revolucionó en las últimas horas debido a los posibles fichajes de dos estrellas que han brillado en Europa y son leyendas de la Selección Colombia. Según periodistas de Medellín, el fichaje de James Rodríguez a Atlético Nacional está casi listo y solo restan detalles para que el volante firme con el club verde; minutos después, se confirmó que Juan Guillermo Cuadrado tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Millonarios.

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Teniendo en cuenta que la ventana para contratar jugadores libres en el fútbol colombiano se cierra el viernes 11 de septiembre, los clubes que aún tienen cupos disponibles deben moverse rápidamente para concretar fichajes de último momento y completar la plantilla para lo que resta de la temporada 2026.

Jackson Martínez regresaría a Medellín 17 años después

Tras las recientes novedades en tema de contrataciones y el inminente cierre del mercado de fichajes, Independiente Medellín estaría preparando la documentación necesaria para contar con los servicios del delantero Jackson Martínez 17 años después de su última participación con el club antioqueño antes de partir al fútbol internacional.

Uno de los temas que más genera polémica es el tiempo que lleva el delantero chocoano sin jugar profesionalmente; su último partido oficial fue en 2020, cuando jugaba para el Portimonense de Portugal. En diciembre de ese mismo año, Martínez anunció su retiro del fútbol profesional debido a los fuertes dolores que sufría en su tobillo izquierdo.

Luis Amaranto Perea habría dado el sí para la contratación de Jackson Martínez

Según se informó en el programa deportivo 'La FM más fútbol', el entrenador del Independiente Medellín, Luis Amaranto Perea, tiene una buena relación con el exdelantero de la Selección Colombia; conversaron acerca del estado físico del jugador y sobre las condiciones que pondría el DT en caso de confirmarse la contratación y, al parecer, dichas conversaciones fueron positivas para ambas partes.

También se confirmó que ya hay una propuesta formal por parte del DIM y Jackson Martínez estaría dispuesto a firmar para convertirse en nuevo refuerzo del 'poderoso de la montaña'.