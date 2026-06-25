Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 25 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 25 de 2026
04:29 p. m.
04:29 p. m.
- Estados Unidos anuncia ayuda de 150 millones de dólares para Venezuela por el terremoto
- Tras el pánico, las familias venezolanas enfrentan la pérdida: los sismos les arrebataron todo
- "Que lo alcanzado no se pierda": este fue el mensaje que le dejó Francia Márquez a Abelardo de la Espriella