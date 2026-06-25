Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió tres alertas sanitarias en las que advierte sobre la comercialización ilegal de diversos productos promocionados como tratamientos para el control de peso y la obesidad en Colombia.

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Los documentos señalan que los productos identificados no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en el país es ilegal y son considerados productos fraudulentos.

Según el organismo, estas sustancias son promocionadas principalmente a través de redes sociales, alertando que en algunos de los casos, son 'influencers' quienes promueven este tipo de sustancias.

Entre los productos incluidos en las alertas se encuentran:

Alerta 180-2026

RETRATUTIDA

RETATUTRIDE

Alerta 181-2026

Tirzepatide injection 10 mg

Retatrutide 10 mg/mL solution for injection

GHK-Cu peptide solution

LIPO-C + B12 combination injection

NAD+ 10 mg/mL solution for injection

Alerta 184-2026

DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta)

Selank 10

Semax 10

PT-141 10

Ipamorelin IPA10

CJC-1295 no DAC10

BPC-157 10

GHK-CU50

TB-500 10

Retatrutida (Reta) R20

Retatrutide R30

Retatrutide R10

¿Por qué el Invima considera fraudulentos estos productos para bajar de peso?

De acuerdo con las alertas emitidas por el Invima, ninguno de estos productos se encuentra amparado por un registro sanitario vigente. Además, la entidad indicó que no han sido evaluados en términos de calidad, seguridad ni eficacia conforme a lo establecido en el Decreto 677 de 1995.

La autoridad sanitaria explicó que los productos fraudulentos representan un riesgo para los consumidores debido a que se desconoce su contenido real, las condiciones de fabricación, la trazabilidad de sus componentes, así como las condiciones de almacenamiento y transporte.

También advirtió que suelen promocionarse con propiedades no autorizadas que pueden generar expectativas falsas sobre su composición o efectividad.

¿Qué riesgos para la salud fueron reportados por el uso de estos productos?

En la alerta sanitaria No. 180 de 2026, relacionada con RETRATUTIDA y RETATUTRIDE, se reportaron reacciones adversas notificadas por ciudadanos que habrían consumido estos productos. Entre los efectos descritos se encuentran mareo persistente, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento de peso y alteraciones en el perfil lipídico confirmadas mediante exámenes médicos.

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Ante estos reportes, el Invima recomendó suspender inmediatamente el consumo de cualquiera de los productos incluidos en las tres alertas y reportar cualquier evento adverso asociado a su uso mediante los canales oficiales de farmacovigilancia.