Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'
La autoridad sanitaria advirtió sobre la comercialización de múltiples productos promocionados para el control de peso sin registro sanitario en Colombia.
Noticias RCN
12:20 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió tres alertas sanitarias en las que advierte sobre la comercialización ilegal de diversos productos promocionados como tratamientos para el control de peso y la obesidad en Colombia.
Los documentos señalan que los productos identificados no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en el país es ilegal y son considerados productos fraudulentos.
Según el organismo, estas sustancias son promocionadas principalmente a través de redes sociales, alertando que en algunos de los casos, son 'influencers' quienes promueven este tipo de sustancias.
Entre los productos incluidos en las alertas se encuentran:
Alerta 180-2026
- RETRATUTIDA
- RETATUTRIDE
Alerta 181-2026
- Tirzepatide injection 10 mg
- Retatrutide 10 mg/mL solution for injection
- GHK-Cu peptide solution
- LIPO-C + B12 combination injection
- NAD+ 10 mg/mL solution for injection
Alerta 184-2026
- DSIP (Péptido Inductor del Sueño Delta)
- Selank 10
- Semax 10
- PT-141 10
- Ipamorelin IPA10
- CJC-1295 no DAC10
- BPC-157 10
- GHK-CU50
- TB-500 10
- Retatrutida (Reta) R20
- Retatrutide R30
- Retatrutide R10
¿Por qué el Invima considera fraudulentos estos productos para bajar de peso?
De acuerdo con las alertas emitidas por el Invima, ninguno de estos productos se encuentra amparado por un registro sanitario vigente. Además, la entidad indicó que no han sido evaluados en términos de calidad, seguridad ni eficacia conforme a lo establecido en el Decreto 677 de 1995.
La autoridad sanitaria explicó que los productos fraudulentos representan un riesgo para los consumidores debido a que se desconoce su contenido real, las condiciones de fabricación, la trazabilidad de sus componentes, así como las condiciones de almacenamiento y transporte.
También advirtió que suelen promocionarse con propiedades no autorizadas que pueden generar expectativas falsas sobre su composición o efectividad.
¿Qué riesgos para la salud fueron reportados por el uso de estos productos?
En la alerta sanitaria No. 180 de 2026, relacionada con RETRATUTIDA y RETATUTRIDE, se reportaron reacciones adversas notificadas por ciudadanos que habrían consumido estos productos. Entre los efectos descritos se encuentran mareo persistente, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento de peso y alteraciones en el perfil lipídico confirmadas mediante exámenes médicos.
Ante estos reportes, el Invima recomendó suspender inmediatamente el consumo de cualquiera de los productos incluidos en las tres alertas y reportar cualquier evento adverso asociado a su uso mediante los canales oficiales de farmacovigilancia.