Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 25 de junio de 2026

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junio 25 de 2026
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  • Las voces de quienes vivieron momentos de horror en Venezuela tras los dos poderosos terremotos del 24 de junio, que causaron devastación y dolor. Se reportan 164 muertos, 709 heridos y más de 9.000 desaparecidos.
  • Los terremotos en Venezuela provocaron daños en infraestructuras y fallas en las comunicaciones y servicios públicos. Las autoridades mantienen una intensa búsqueda entre los escombros.
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