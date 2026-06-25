Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 25 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 25 de 2026
09:06 a. m.
09:06 a. m.
- Las voces de quienes vivieron momentos de horror en Venezuela tras los dos poderosos terremotos del 24 de junio, que causaron devastación y dolor. Se reportan 164 muertos, 709 heridos y más de 9.000 desaparecidos.
- Los terremotos en Venezuela provocaron daños en infraestructuras y fallas en las comunicaciones y servicios públicos. Las autoridades mantienen una intensa búsqueda entre los escombros.