¡Cuidado al comprar pasajes de bus intermunicipal en Bogotá! Alerta por esta modalidad de estafa

Sin duda, en los tiempos modernos, el uso del celular se ha vuelto, más que una necesidad, una obligación para las personas. Los dispositivos se han convertido en indispensables para la rutina.

A pesar de los incontables beneficios, la tecnología también va de la mano con nuevos peligros, especialmente en cuanto a los ladrones que idean formas para engañar a los internautas.

¡Pilas con los números engañosos!

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por una modalidad con la que están estafando al comprar pasajes de buses en la Terminal del Norte.

Los usuarios buscan en Google cómo comprar pasajes por canales digitales y en los motores de búsqueda están apareciendo entre las primeras opciones números fraudulentos.

Las autoridades han identificado que cuando se busca ‘Terminal de Transporte del Norte’ o ‘Terminal del Norte’, los números son de las primeras cosas que el usuario ve, lo cual le genera confianza.

Acto seguido, las personas se comunican (principalmente por WhatsApp) y caen en las manos de los estafadores. En el otro lado de la línea, los delincuentes se hacen pasar como asesores de la Terminal y adelantan la supuesta compra de pasajes.

A lo largo del proceso, informan acerca de los servicios disponibles, horarios y las sillas. Cuando culmina, el pago se hace por medio de transferencias o llaves; pero todo se trata de un engaño.

Así robaron a una persona

La peor parte es cuando los usuarios se disponen a tomar el bus, dado que se dan cuenta que nunca compraron el asiento. Además, los ladrones dejan de responder.

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Uno de los casos se presentó de la siguiente manera: la persona se contactó para comprar un pasaje de Bogotá hacia Bucaramanga. Pagó 95.000 pesos y recibió una supuesta confirmación; pero en la Terminal, la empresa transportadora le explicó que había sido engañada.

Las autoridades, entonces, recuerdan que solamente hay canales autorizados para la venta en las empresas transportadoras oficiales. Para reportar un hecho, está disponible la línea 6013779595, extensión 1137 de la AIDE.