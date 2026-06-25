¿Cuánto valdrán las horas extra y nocturnas con la reducción de la jornada laboral desde julio de 2026?

La cuenta regresiva para la última fase de la Ley 2101 de 2021 llegó a su fin. A partir del 15 de julio de 2026, la jornada laboral máxima legal en Colombia se reduce de 44 a 42 horas semanales.

Esta medida, orientada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin disminuir su salario mensual, trae un impacto financiero inmediato para las empresas: las horas extra y los recargos nocturnos serán más costosos.

Al reducirse las horas que un empleado debe trabajar al mes, el valor de su hora ordinaria sube automáticamente. A continuación, le explicamos detalladamente cómo cambia la fórmula y cuánto valdrá su tiempo extra a partir de esta fecha histórica.

La nueva fórmula: ¿Por qué sube el valor de la hora?

Hasta el 14 de julio de 2026, el cálculo de la hora ordinaria se basaba en un estándar de 220 horas mensuales. Sin embargo, con la entrada en vigencia de las 42 horas semanales, la constante mensual pasa a ser de 210 horas.

Fórmula matemática desde el 15 de julio:

Valor Hora Ordinaria = Salario Mensual / 210

Tomando como referencia el salario mínimo legal vigente de 2026 ($1.750.905 COP), la matemática laboral cambia así:

Antes del 15 de julio (44 horas): La hora ordinaria equivalía a $7.959 COP.

Desde el 15 de julio (42 horas): La hora ordinaria sube a $8.338 COP.

Valores de horas extra y recargos en el segundo semestre de 2026

A este incremento de la hora base se le suman dos cambios normativos recientes: el recargo nocturno que ahora inicia a las 7:00 p.m. y el recargo dominical/festivo que ascendió al 90% el pasado 1 de julio bajo la Ley 2466.

Aquí tiene los valores mínimos legales exactos calculados sobre un salario mínimo:

Hora Ordinaria Diurna - $8.338 COP

Recargo Nocturno (7:00 p.m. a 6:00 a.m.) - +35% de recargo - $11.256 COP

Hora Extra Diurna - +25% de recargo - $10.423 COP

Hora Extra Nocturna - +75% de recargo - $14.592 COP

RELACIONADO Así puede calcular el valor de la hora extra y dominical con la reducción de la jornada laboral en julio de 2026

Recargo Dominical o Festivo - +90% de recargo - $15.842 COP

Hora Extra Diurna Dominical/Festiva - +115% de recargo - $17.927 COP

Hora Extra Nocturna Dominical/Festiva - +165% de recargo - $22.096 COP

¿Cómo afecta esto a los empleadores y trabajadores?

Para los trabajadores, esto significa que cualquier tiempo suplementario laborado después de cumplir el tope de 42 horas semanales se liquidará bajo la nueva tarifa indexada, viendo un reflejo positivo en sus colillas de pago.

Para las empresas y departamentos de Recursos Humanos, el reto es operativo. De no reestructurar los turnos rotativos y optimizar la gestión del tiempo, el costo de la nómina por concepto de trabajo suplementario podría dispararse de manera imprevista. Cabe recordar que el auxilio de transporte se mantiene intacto y no se incluye dentro de la base para el cálculo de estos recargos.