CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
04:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Colombia no olvida. Se cumplen 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19, fueron 28 horas de horror. El ataque más cruento que se haya visto en una ciudad colombiana.
  • Todos los juzgados y tribunales del país tuvieron banderas a media asta. El viernes será la conmemoración de las altas cortes que rendirán homenajes y celebrarán una eucaristía en la catedral para reivindicar la historia de las víctimas.
  • Piden cárcel para Juan Carlos Suárez Ortiz por la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno. En el relato, la fiscal dijo que es un crimen injustificable que truncó los sueños de una familia.
  • Crece la preocupación por el posible embargo que llevaría al cierre varios días de la refinería de Cartagena. La USO advierte que si Ecopetrol paga el IVA retroactivo que pretende la Dian, la petrolera podría quebrarse.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe ya se habría decidido por su nuevo entrenador extranjero para el 2026

Independiente Santa Fe ya habría llegado a un acuerdo con el que sería su nuevo entrenador el próximo año.

Dólar

¡Nuevo cambio considerable y fundamental en el precio del dólar en el cierre de HOY 6 de noviembre de 2025!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 6 de noviembre de 2025.

Accidente de tránsito

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

Viral

¿Noviazgo a la vista?: Karina García hace contundente revelación sobre su vida sentimental

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?