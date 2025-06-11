Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 6 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 06 de 2025
04:58 p. m.
- Colombia no olvida. Se cumplen 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19, fueron 28 horas de horror. El ataque más cruento que se haya visto en una ciudad colombiana.
- Todos los juzgados y tribunales del país tuvieron banderas a media asta. El viernes será la conmemoración de las altas cortes que rendirán homenajes y celebrarán una eucaristía en la catedral para reivindicar la historia de las víctimas.
- Piden cárcel para Juan Carlos Suárez Ortiz por la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno. En el relato, la fiscal dijo que es un crimen injustificable que truncó los sueños de una familia.
- Crece la preocupación por el posible embargo que llevaría al cierre varios días de la refinería de Cartagena. La USO advierte que si Ecopetrol paga el IVA retroactivo que pretende la Dian, la petrolera podría quebrarse.