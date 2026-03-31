Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 31 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 31 de 2026
09:02 a. m.
09:02 a. m.
- El Ejército Nacional rescató a los cinco niños que permanecían desaparecidos en la selva del Caquetá, huyendo de las disidencias de las Farc.
- Con circular azul de Interpol buscan a los otros dos criminales implicados en el paseo millonario a Diana Ospina, en Bogotá. Autoridades aseguran que los delincuentes habrían salido del país días después de la liberación de la mujer.
- Autoridades siguen trabajando en Melgar, Tolima, para mitigar las afectaciones causadas por las fuertes lluvias.