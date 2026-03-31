Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 31 de marzo de 2026

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El Ministerio de Defensa publicó las recompensas por 'La Morocha' y alias Urías Perdomo, jefe de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias.

El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja este 31 de marzo y se acerca a los $3.650, con una caída frente a la TRM y menor volatilidad en el mercado.