Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 31 de marzo de 2026

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marzo 31 de 2026
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  • El Ejército Nacional rescató a los cinco niños que permanecían desaparecidos en la selva del Caquetá, huyendo de las disidencias de las Farc.
  • Con circular azul de Interpol buscan a los otros dos criminales implicados en el paseo millonario a Diana Ospina, en Bogotá. Autoridades aseguran que los delincuentes habrían salido del país días después de la liberación de la mujer.
  • Autoridades siguen trabajando en Melgar, Tolima, para mitigar las afectaciones causadas por las fuertes lluvias.
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