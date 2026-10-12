Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 12 de octubre de 2026
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Noticias RCN
octubre 12 de 2026
07:20 p. m.
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