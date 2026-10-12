¿Quién es Álvaro Pulido y por qué irá al banquillo en los Estados Unidos?

Acusaciones por un entramado multimillonario de corrupción y el lavado de activos en Venezuela tienen, nuevamente, a un colombiano ante el banquillo de la justicia estadounidense.

Un tribunal federal del sur de la Florida dará a conocer el martes, 13 de octubre, las acusaciones contra Álvaro Pulido, que, originalmente, tenía el nombre de Germán Enrique Rubio Salas, pero decidió cambiarlo tras ser vinculado por la justicia colombiana con una red dedicada al tráfico de éxtasis, hacia Europa y los Estados Unidos.

¿De qué se acusa a Álvaro Pulido?

Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía destaca la firma de un contrato en noviembre de 2011 enfocado en la construcción de viviendas de interés social en territorio venezolano.

En dicho esquema, operado junto con Álex Saab, se habrían utilizado facturas fraudulentas para simular la importación de insumos de construcción y se gestionaron dádivas a funcionarios para garantizar los avales.

En concreto, señalan que “Alex Nain Saab Moran y Álvaro Pulido Vargas, también conocido como German Enrique Rubio Salas, celebraron un contrato, a través de una empresa de su propiedad y bajo su control, con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas para personas con bajos ingresos. El ‘contrato vivienda’”.

A esa línea de investigación se suman pesquisas de 2021 enfocadas en las irregularidades del programa gubernamental de alimentos CLAP. Los fiscales detallan que Pulido y sus aliados habrían obtenido contratos de medicinas y provisiones a bajo costo para alterar los precios y canalizar dividendos hacia el pago de sobornos a altos cargos del régimen venezolano:

“El cómplice 1 era ciudadano colombiano. El cómplice 1 y Álvaro Pulido Vargas, también conocido como German Enrique Rubio Salas, también conocido como ‘Cuchi’, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de Cobiserta y Corpovex para suministrar alimentos y medicamentos a Venezuela, entre ellas Group Grand Limited y Asasi Food”.

Se desconoce si fue extraditado o forma parte de una entrega negociada con el Gobierno de Delcy Rodríguez:

El arribo del imputado a suelo estadounidense se da tras su detención en Venezuela en abril de 2023, fecha en la que fue aprehendido en el marco de las indagaciones por la red de corrupción en la petrolera estatal PDVSA.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado las condiciones exactas de su traslado. Permanece la duda sobre su naturaleza y si fue una extradición, una deportación o una entrega negociada con el Gobierno de Delcy Rodríguez.