Ozonoterapia para mascotas: El novedoso tratamiento natural y sus beneficios para el pelaje

Esta técnica, cada vez más extendida en centros de bienestar para animales, utiliza las propiedades oxigenantes del ozono para purificar la dermis, frenar la caída del pelo y devolverle su brillo natural.

En los últimos años, el sector del bienestar para animales de compañía ha dado un salto cuantitativo hacia la cosmética avanzada. Lejos de limitar la higiene a un baño convencional con agua y jabón, los spas para mascotas están incorporando tratamientos dermo-cosméticos que buscan mejorar de raíz la calidad de la piel y el manto. Entre todas las innovaciones, la ozonoterapia se posiciona como una de las tendencias con mayor crecimiento.

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A través de baños con agua micro-ozonizada o hidroterapia con gas ozono, esta técnica actúa directamente sobre la epidermis del animal. El principio es simple pero efectivo: las microburbujas cargadas de oxígeno activo penetran en los poros y la cutícula del pelo, eliminando impurezas, bacterias y toxinas sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Beneficios de la ozonoterapia en mascotas

Aunque suele asociarse la ozonoterapia a tratamientos puramente estéticos, sus efectos en el pelaje son el principal motivo de su auge en los centros de grooming y spa:

Nutrición e impulso al crecimiento: Al activar la circulación sanguínea en el folículo piloso, la piel se oxigena, lo que estimula el nacimiento de pelo nuevo, fuerte y denso, reduciendo considerablemente la caída estacional o por estrés.

Brillo y suavidad natural: La limpieza profunda elimina el exceso de grasa acumulada y las células muertas. Como resultado, el manto recupera de forma inmediata su flexibilidad, sedosidad y tono original.

Efecto potenciador: Durante el proceso, el ozono abre la cutícula capilar, lo que permite que las mascarillas, aceites e hidratantes aplicados posteriormente penetren hasta las capas más profundas de la fibra del pelo.

Eliminación del mal olor desde la raíz: A diferencia de las colonias que suelen enmascarar los olores, el ozono neutraliza los microorganismos causantes del mal olor en la dermis, garantizando una frescura duradera.

La revolución de la ozonoterapia animal en Colombia

Galardonada recientemente como la mejor peluquería y estética canina de Antioquia en los Premios PET Industry 2025, la marca Fans de Pelos consolida en el país una tendencia global que utiliza tecnología italiana de ozono para elevar el bienestar animal.

En los últimos años, el sector del bienestar para animales de compañía en Colombia ha dado un salto cualitativo hacia la cosmética avanzada. Lejos de limitar la higiene a un lavado tradicional con agua y jabón, los centros especializados del país están integrando tratamientos dermo-cosméticos que buscan mejorar de raíz la calidad de la piel y el manto. Entre las propuestas más destacadas de este nuevo estándar pisa fuerte en territorio nacional la ozonoterapia.

Con un enfoque centrado en la higiene, la seguridad y el respeto por las necesidades de cada animal, marcas referentes como Fans de Pelos han sabido posicionarse a la vanguardia del sector pet en Colombia.

El concepto de bienestar en estos espacios en Colombia va mucho más allá del resultado estético. Conscientes de que muchos animales experimentan ansiedad durante los procesos de higiene, centros como Fans de Pelos complementan sus servicios con tecnología de secado profesional anti stress, diseñada especialmente para aquellos peludos nerviosos que se alteran con el ruido de los sopladores convencionales.

Con presencia en puntos estratégicos de Antioquia como Envigado (en el CC City Plaza), Sabaneta (en el edificio Praga Real) y Llanogrande, el país demuestra que se encuentra a la altura de las grandes tendencias mundiales, consolidando un modelo donde la salud dermatológica y la tranquilidad de las mascotas son la máxima prioridad.