Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 10 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 10 de 2026
10:22 p. m.
10:22 p. m.
- ‘El Descuartizador’, uno de los más buscados por las autoridades francesas, fue capturado en Antioquia
- Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada
- ¿En qué va la reforma pensional, tras entrar a análisis de la Corte Constitucional?