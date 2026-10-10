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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 10 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
10:22 p. m.
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  • ‘El Descuartizador’, uno de los más buscados por las autoridades francesas, fue capturado en Antioquia
  • Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada
  • ¿En qué va la reforma pensional, tras entrar a análisis de la Corte Constitucional?
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