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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 7 de septiembre de 2026

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septiembre 07 de 2026
02:55 p. m.
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  • Este lunes se cumplen las honras fúnebres del capitán Marco Pirajón y los soldados profesionales Jhon Marrugo y Joel Jiménez, asesinados por el ELN en un ataque contra el batallón de Ocaña, Norte de Santander.
  • Se cumple un mes del gobierno de Abelardo de la Espriella y se han incrementado las acciones de la fuerza pública en varias regiones del país.
  • Vuelve el racionamiento a seis comunas de Medellín porque no cumplieron con la meta del ahorro de agua.
  • Sigue siendo preocupante la situación en Yumbo, Valle del Cauca. Son dos enormes incendios forestales que aún están activos, el más grande en Cerro Gordo.
  • En Norte de Santander la emergencia es por más de 3.000 hectáreas de vegetación que han sido consumidas por las llamas en zona rural de Ábrego.
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