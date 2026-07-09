Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 7 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 07 de 2026
02:55 p. m.
02:55 p. m.
- Este lunes se cumplen las honras fúnebres del capitán Marco Pirajón y los soldados profesionales Jhon Marrugo y Joel Jiménez, asesinados por el ELN en un ataque contra el batallón de Ocaña, Norte de Santander.
- Se cumple un mes del gobierno de Abelardo de la Espriella y se han incrementado las acciones de la fuerza pública en varias regiones del país.
- Vuelve el racionamiento a seis comunas de Medellín porque no cumplieron con la meta del ahorro de agua.
- Sigue siendo preocupante la situación en Yumbo, Valle del Cauca. Son dos enormes incendios forestales que aún están activos, el más grande en Cerro Gordo.
- En Norte de Santander la emergencia es por más de 3.000 hectáreas de vegetación que han sido consumidas por las llamas en zona rural de Ábrego.