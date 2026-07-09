Dólar hoy en Colombia, 7 de septiembre: así cerró el precio de la divisa

El precio del dólar en Colombia cerró este lunes 7 de septiembre de 2026 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en una jornada en la que la divisa estadounidense presentó movimientos entre los $3.114 y los $3.140.

El comportamiento mantiene la atención sobre una moneda que ha perdido terreno frente al peso colombiano durante los últimos meses.

Precio del dólar hoy, 7 de septiembre de 2026: así cerró

Al cierre de las operaciones, el dólar se ubicó en $3.118,85, cifra que representa una diferencia a la baja de aproximadamente $7,2 frente a la TRM vigente para este lunes, establecida en $3.126,08.

Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.114, mientras que el máximo llegó hasta los $3.140. Además, se realizaron cerca de 150 transacciones por un monto aproximado de 63 millones de dólares.

El resultado muestra que, pese a registrar algunos movimientos al alza durante las negociaciones, la divisa terminó nuevamente por debajo de la referencia oficial del día.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Más allá de lo ocurrido este lunes, las cifras permiten observar la caída que ha registrado el dólar durante 2026. La TRM de $3.126,08 representa una disminución del 16,79 % frente al comienzo del año, equivalente a cerca de $631.

La diferencia es mayor si se hace la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, la cotización ha bajado aproximadamente 21,08 %, es decir, unos $834,86.

Asimismo, respecto al mismo día de la semana anterior, el dólar registra una reducción del 2,4 %, correspondiente a $76,71. En la comparación con el 7 de agosto, la disminución alcanza el 0,99 %, unos $31,35.

De esta manera, el dólar continúa moviéndose alrededor de los $3.100, un nivel que sigue siendo clave para quienes realizan compras internacionales, reciben remesas o tienen obligaciones relacionadas con la moneda estadounidense.