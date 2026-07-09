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A Nicolás Maduro le habrían anticipado sobre la operación para capturarlo, pero no le importó

Ocho meses después de la operación, la revelación destapa más detalles de aquel histórico 3 de enero de 2026.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 07 de 2026
10:39 a. m.
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Un informe de inteligencia conocido por Infobae y citado por NTN24 reveló que al parecer Nicolás Maduro habría sido advertido de la operación con la que resultó capturado por Estados Unidos.

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De acuerdo con el documento de inteligencia, el 28 de diciembre de 2025, a pocos días de la operación, Vladimir Padrino, quien ejercía como ministro de Defensa, presuntamente le advirtió a Maduro acerca de lo que iba a ocurrir.

¿Cuándo fue capturado Maduro?

Para evitar que lo capturaran, supuestamente le habría propuesto que elevara la seguridad militar junto a la suspensión de los permisos navideños. No obstante, el líder del régimen presuntamente hizo caso omiso, asegurando que Estados Unidos no iba a intervenir en su contra.

La operación Resolución Absoluta se puso en marcha en la madrugada del 3 de enero de 2026. Maduro, quien se encontraba en Fuerte Tiuna, fue extraído por las tropas estadounidenses acompañado de su esposa Cilia Flores.

A primera hora se escucharon los helicópteros sobrevolando Venezuela y algunos ataques con bombas. La sorpresa a nivel mundial vino por parte del presidente Donald Trump, quien publicó en su cuenta de Truth Social la foto de Maduro vistiendo una sudadera a bordo del USS Iwo Jima.

¿Cuándo será el juicio?

Durante la tarde y noche, el venezolano aterrizó en Nueva York custodiado por un cuerpo especializado de la DEA. Las cámaras grabaron el momento de la llegada, cuando incluso Maduro les deseó feliz año a los agentes que estaban esperando para llevarlo a prisión.

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Por el líder del régimen había una recompensa de hasta 50 millones de dólares. Estados Unidos lo requería por delitos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico principalmente.

Desde aquella madrugada de enero, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. También ha estado en tres audiencias, a la espera de que el juicio inicie a mediados de 2027.

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