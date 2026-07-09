"Le fui infiel": famoso colombiano rompió el silencio tras su separación

En las últimas semanas, una reconocida pareja de creadores de contenido reveló que se terminó su relación.

Se trata de 'El Zarco' y Jurley Corona, que tuvieron un romance de más de cuatro años e, incluso, ya vivían juntos.

En una historia de Instagram, Jurley Corona manifestó que su intención era que el vínculo amoroso finalizara en los mejores términos por el bienestar de su hijo.

Además, tras las constantes preguntas de sus seguidores, 'El Zarco' asumió la culpa y reveló que fue infiel.

Así fue como 'El Zarco' reconoció que le fue infiel a Jurley Corona

En las últimas horas, 'El Zarco' publicó un comunicado oficial en las redes sociales y dejó claro que la relación con Jurley Corona finalizó por una infidelidad en la que él estuvo involucrado.

"Hoy me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, no para dar excusas ni para buscar empatía, sino para dar la cara por mis actos. Mi relación con mi esposa, Jurley Corona, ha llegado a su fin, y la única y absoluta responsabilidad de esta ruptura es mía", precisó.

"Le fui infiel. Por priorizar lo carnal y no valorar el amor, la lealtad y el hogar que teníamos, perdí al amor de mi vida. Jurley es una mujer maravillosa, una esposa ejemplar y una persona extraordinaria que solo me dio su amor y su apoyo incondicional. Ella no tiene absolutamente ninguna culpa de esta situación. Les pido de todo corazón que la respeten, que no la juzguen ni la aborden con comentarios dolorosos: el único responsable de esta falla y de este dolor soy yo", añadió.

Jurley Corona sufrió un accidente de tránsito en las últimas horas

Luego del comunicado difundido, 'El Zarco' publicó una nueva historia en la que les contó a sus seguidores que Jurley Corona, su expareja, había sufrido un aparatoso accidente automovilístico.

En ese siniestro, su camioneta fue estrellada por un bus y la parte derecha del automotor quedó completamente destruida.

Mientras tanto, la creadora de contenido tuvo que ser trasladada a un hospital y desde esa entidad manifestó que Dios le había dado una nueva oportunidad de vida.