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Harry Kane respalda a Luis Díaz previo al debut en Champions

El delantero inglés habló sobre los recientes cuestionamientos al colombiano por su falta de efectividad en el área rival.

Harry Kane Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: AFP

Ángel Ballén

septiembre 07 de 2026
01:43 p. m.
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Luis Díaz está recibiendo múltiples críticas en este arranque de temporada con el Bayern Múnich, luego del empate sin goles frente a Schalke 04 en la segunda fecha de la Bundesliga. El colombiano no fue efectivo de cara al arco rival y esto le costó puntos a su equipo.

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Aunque el Bayern suele arrollar a sus rivales en el fútbol alemán, en este compromiso específico no abundaron las opciones de gol, por lo que el fallo de Luis Díaz se notó mucho más que en otros partidos.

Harry Kane defendió a Luis Díaz

En medio de las duras horas que ha pasado el extremo guajiro, su compañero de equipo, Harry Kane, le dio un espaldarazo y valoró lo que aporta Díaz al equipo en ataque, más allá de los propios goles. En diálogo con TNT Sports, comentó.

Lo que más aprecio es su habilidad para entrar en el área. Esos goles poco espectaculares, como me gusta llamarlos. A los extremos se les suele elogiar por su regate y sus jugadas espectaculares. Pero también hay que estar bien posicionado en el segundo palo y aprovechar los rebotes. Eso es precisamente lo que 'Lucho' hace excepcionalmente bien.

Harry Kane habló sobre el Balón de Oro

En la misma entrevista, Kane se refirió a la posibilidad de competir por el Balón de Oro, recordando que marcó más de 70 goles en la temporada anterior con el Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra. Aseguró que él ya hizo todo lo que depende de sí mismo.

Ahora está fuera de mis manos, depende de los votantes y de las personas que lo deciden. La temporada que tuve fue mi mejor temporada con diferencia y tendremos que esperar y ver.

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